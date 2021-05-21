حماس تعلن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى بيان، اليوم الخميس، قرار الهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف. والذى تم برعاية مصرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، قبل مجلس الوزراء الإسرائيلى بالاقتراح الذى قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.