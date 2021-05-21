بايدن يشكر السيسى على جهود مصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - وقال جو بايدن، إنه تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بينامين نتنياهو. وتابع بايدن، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يدخل حيز التنفيذ بعد أقل من ساعة. وأكد بايدن: أنه تحدث 6 مرات مع نتنياهو والسلطة الفلسطينية.

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