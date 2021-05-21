شروط تمويل سيارة من بنك الرياض 2021 .. وما هو برنامج 50/50

شروط تمويل سيارة من بنك الرياض الذي يعد من أكبر المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، فقد بدا نشاطه في عام 1957م، ويبلغ رأسماله 30 مليار ريال سعودي، ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية والتقليدية سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات الناشئة، كما يقوم بدور متميز في مجال التمويل، وكذلك يقدم خدمات إلكترونية متقدمة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك توفيرًا للوقت والجهد على عملائه، ونوضح خلال السطور التالية شروط تمويل سيارة من بنك الرياض وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

شروط تمويل سيارة من بنك الرياض

وضع بنك الرياض في السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها، حتى يتسنى للعميل الحصول على تمويل شراء سيارة وتتفاوت الشروط بين العميل الذي يحول راتبه على البنك والعميل الذي لا يحول راتبه كما يلي :

شروط تمويل السيارة لمن يحول راتبه إلى البنك أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا . الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 4 آلاف ريال سعودي . تقديم طلب من قبل طالب التمويل للبنك، مع إرفاق خطاب تحويل راتب . فترة الخدمة غير مطلوبة .

شروط تمويل السيارة للعملاء الذين لم يتم تحويلهم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية . لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا . الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 6 آلاف ريال سعودي . ألا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور .



شروط تمويل السيارة لمن يحول راتبه إلى البنك أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص. يشترط ألا يقل العمر عن 21 سنة. صافي الراتب يجب ألا يقل عن 4 آلاف ريال سعودي . ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر. إرفاق طلب خطاب التمويل مع تحويل الراتب الشهري إلى بنك الرياض.

شروط تمويل السيارة للعملاء الذين لم يتم تحويلهم يجب أن يكون المتقدم بالطلب موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص . ألا يقل عمره عن 21 عامًا . ألا يقل صافي الراتب الشهري للمتقدم عن 8 آلاف ريال سعودي . الحد الأدنى للخدمة 3 شهور .



تمويل السيارة للجهات غير المدرجة المحولة رواتبهم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا . ألا يقل صافي الراتب عن 6 آلاف ريال سعودي . يقدم التمويل للعملاء السعوديين والمقيمين. يجب أن المتقدم يكون من منسوبي القطاع الخاص . ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر . تقديم خطاب تحويل الراتب موجه لبنك الرياض .

الجهات غير المدرجة الغير محول رواتبهم ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا . ألا يقل الحد الأدنى لصافي الأجر الشهري عن 8 آلاف ريال سعودي . أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الخاص . يقدم التمويل للعملاء السعوديين والمقيمين في السعودية . ألا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر للسعوديين . ألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر لغير السعوديين .



توفر رخصة قيادة سارية المفعول .

ملء بيانات نموذج طلب تمويل شراء السيارة .

تقديم أصل بطاقة الهوية أو الإقامة على أن تكون سارية المفعول .

ارفاق عرض سعر من الوكيل أو المعرض، على أن يكون معتمد لدى البنك .

تكون أصل وصورة رخصة القيادة بشرط أن تكون سارية المفعول .

شهادة تحويل راتب .

شروط تمويل السيارة للمواطنين السعوديينشروط تمويل سيارة لغير السعوديينتمويل السيارة للجهات الغير مدرجة رواتبهمالمستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة من بنك الرياضما هو برنامج 50/50

يتيح برنامج 50/50 لعملاء بنك الرياض للراغبين في امتلاك سيارة بدفع نصف المبلغ الخاص بها وأرباح التمويل والتأمين للمدة المطلوبة كدفعة أولى، ثم يتم دفع النصف الآخر بعد سنتين كدفعة أخيرة، ويجب توافر الشروط التالية :