استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة ومدة صلاحية التأشيرة

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة، تعد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث يستطيع المواطنين التسجيل في أبشر وإصدار تأشيرة الخروج والعودة، بالإضافة إلى التعرف على مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وطباعتها من خلال منصة مقيم، التي تعد أحد التطبيقات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات بشكل إلكتروني.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

في ظل حرص الحكومة السعودية على تطوير التعاملات والتحول نحو الرقمية، أطلقت وزارة الداخلية خدمة استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة إلى السعودية من خلال منصة مقيم، والهدف من ذلك هو توفير وقت ومجهود المواطنين في التزاحم أمام الجهات الحكومية من أجل التعرف على مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، ولكن من خلال تسجيل دخول مقيم يسهل التحقق من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي منصة مقيم. العمل على تحديد طريقة التحقق من التأشيرة سواء برقم الإقامة أو برقم التأشيرة. القيام بتسجيل رقم الإقامة. العمل على تحديد خيار المطابقة واختيار رقم التأشيرة. القيام بتسجيل رقم التأشيرة. النقر على زر تحقق في نهاية الصفحة.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

تختلف مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة باختلاف طلب صاحب العمل، فقد تصل مدة صلاحية التأشيرة لثلاثة أشهر، وقد تزيد أو تقل حسب الطلب، ولكنها لا تتجاوز ستة أشهر، وأوضحت المديرية العامة للجوازات في حسابها الشخصي على تويتر أن صلاحية التأشيرة تكون ثلاثة أشهر في حالة كانت التأشيرة محددة بالأشهر، على سبيل المثال 60 يوم أو 90 يوم وتحسب المدة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام فتحسب صلاحية التأشيرة منذ تاريخ الإصدار.

استعلام عن مدة صلاحية التأشيرة

يستطيع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية البحث عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال منصة مقيم، وذلك من خلال:

تسجيل دخول منصة مقيم. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار صلاحية تأشيرة الخروج والعودة. القيام بتسجيل رقم الإقامة. النقر على استعلم.

في النهاية نكون قدمنا بعض الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة مقيم للمستفيدين، منها البحث عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة.