موعد صرف راتب التأهيل الشامل الجديد في شوال hrsd.gov.sa وتحديث بيانات التأهيل

موعد صرف راتب التأهيل الشامل الجديد لشهر شوال 1442 مايو 2021 والذي يتابع جميع المسجلين بالبرنامج الإعاني التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يقوم بالتسجيل فيه كل المعاقين والأيتام والمطلقات والذين ليس لهم عائل عبر الرابط الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية، رباط تسجيل التأهيل الشامل والذي يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقوم الوزارة بتقديمها لهم.

خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

التأهيل الشامل 1442

هي خدمة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقدمها لفئة خاصة من الطالبين للإعانة والدعم الحكومي حسب الحاجة الخاصة بهم، حيث يقوم طالبي رواتب الضمان الاجتماعي بالدخول والتسجيل الإلكتروني لطلب المعونة والراتب الشهري لهم، كما يتم طلب الدعم السكني أو المساعدة المقطوعة عبر رابط الوزارة الخاص بذلك، وتقوم الوزارة أيضا بالاعتناء وتقديم الدعم المادي والعيني والرعاية الصحية للمؤهلين الذين تم تسجيلهم وقبول طلباتهم عبر رابط الوزارة المخصص لذلك، حيث تقوم بتقديم الرواتب الشهرية حسب الموعد المقرر لصرف الراتب الشهري وتقديم الأجهزة التعويضية لهم وايضا تقديم الراعاية الطبية اللازمة عبر مستشفيات وزارة الصحة الرسمية.

كيفية التسجيل في طلب إعانة وزارة الموارد البشرية كيفية الاستعلام عن طلب إعانة يتم الدخول على رابط طلب إعانة التأهيل الشامل الرسمي. يتم اختيار ايقونة “بداية الخدمة” في أعلى الصفحة. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني له. يقوم بتحديد نوع الإعاقة الموجودة. يتم كتابة نوع الخدمة المطلبة. يقوم باستكمال كافة البيانات المطلوبة ويحصل على رقم المستفيد. يقوم المستخدم بالدخول على رابط الاستعلام عن طلب إعانة. يتم كتابة وإدخال رقم المستفيد الذي حصل عليه من التسجيل. يقوم بكتابة رقم الهوية المدنية. يتم كتابة نوع الإعانة. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني. يتم اختيار “عرض”.

موعد صرف راتب التأهيل الشامل (شوال – مايو)

يتم الصرف بشكل شهري للمقبولين والمشمولين ضمن نظام التأهيل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع اختيار نوع الإعاقة ونوع الإعانة المطلبة، ويتم الصرف الشهري للمقبولين في يوم 26 من الشهر، ويكون في شهر شوال في اليوم العاشر من شوال 1441 الموافق يوم الأربعاء 26 مايو 2021، ويتم الصرف شهريا في يوم السادس والعشرين ويتم تغيير الموعد في حال تصادم اليوم بيوم عطلة، حيث يتم تقديمه يوما واحدا أو تأخيره يوما واحدا، ويتم الصرف على الحساب البنكي للمستفيد والذي قام بتسجيله في رابط التسجيل بالمرة الأولى.

قيمة الراتب الشهري

يتم حساب الراتب الشهري للمشمولين ضمن نظام الوزارة حسب نوع الإعاقة، حيث يتم صرف 20 ألف ريال لشديدي الإعاقة الذين تنطبق عليهم المادة 23 أ، بينما يتم صرف 14 ألف ريال للذين تنطبق عليهم قانون الوزارة للمادة 23 ب، أما المعاقين غير شديدي الإعاقة الذين تنطبق عليهم المادة 24 أ يتم صرف 10 آلاف ريال لهم شهريا بينما يتم صرف 4 آلاف ريال سعودي فقط للذين ينطبق عليهم القانون بالمادة رقم 24 ب.