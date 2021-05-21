السيسي عن مكالمته مع بايدن: تبادلنا الرؤى حول التهدئة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بعض تفاصيل مكالمته الهاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، التي أجراها مساء الخميس قبيل إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة برعاية مصرية.
وقال السيسي في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" بالساعات الأولى من صباح الجمعة: "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة".
وأضاف السيسي: "كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة".
وتابع الرئيس المصري: "إنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأميركي لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة".
وأبدى السيسي أمنياته بـ"استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المشتركة، التي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".
وكان بايدن أشاد بدور القاهرة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وقال إنه تواصل شخصيا مع الرئيس المصري.
وفي وقت سابق من الخميس، ذكر البيت الأبيض أن بايدن والسيسي بحثا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال البيت الأبيض: "بحث الزعيمان الجهود لتحقيق هدنة تضع نهاية للأعمال القتالية الحالية في إسرائيل وغزة. اتفقا على التواصل المستمر بين فريقيهما حتى النهاية".
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