أجواء الفرحة والبهجة تعم قطاع غزة مع بدء سريان وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - ورصدت وكالة الأنباء الفلسطينية خروج الفلسطينيين فى قطاع غزة، مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة إلى الشوارع بشكل عفوى وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفى الشوارع، بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذى انكفأ مع صمود أبناء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وجابت مركبات مختلف مدن ومخيمات القطاع وهى تطلق أبواقها تعبيراً عن الفرح بوقف إطلاق النار فى القطاع.

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