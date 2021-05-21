شركة مايكروسوفت تطلق تطبيق Teams مقابل لتطبيق الواتساب

قد قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق تطبيق جديد يُسمي “Teams” وهذا بديلاً عن تطبيق الواتساب، وقد تم هذا بعدما تم معاينة الخدمة منذ ما يقارب حوالى عام والآن قد أصبحت المنصة متوفرة أمام الجميع لمن يرغب في استخدامه بحيث يعتبر متاح من أجل الاستخدام الشخصي والذي يكون مجاني بين الأصدقاء وكذلك العائلات من خلال الأجهزة المحمولة مثل “الأندرويد وكذلك iOS” وبالنسبة لمن يستعمل الويب فيكون سطح المكتب، كما أن منصة مايكروسوفت تيمز لم تكن معروفة من قبل بهذا الأسم والذي أصبح الآن يتبادر إلى الأذهان بسهولة في حالة إذا كنت ترغب في تطبيق يعمل كبديل لتطبيق الواتساب وهذا بعد التغيير المثير الذي حدث في السياسة الخاصة بالتطبيق والذي يخص بيانات المستخدم فسيكون هذا التطبيق هو Teams، ولكن الآن قد أصبحت هذه المنصة بمثابة منصة شخصية ذو قيمة لدى الكثير من مستخدميها وقد حدث ذلك بعدما قد قامت بصنع اسماً لها وهذا السبب لكونها منصة تعاونية في أماكن العمل المختلفة، ويعتبر تطبيق تيمز منافس قوي لواتساب ويرغب فيه الكثيرون واصبح من ضمن تطبيقات الجاذبة للمواطنين كما حدث مع تطبيق تليجرام وسيجنال والذين يتنافسون بقوة مع واتساب واخذوا الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب الذين تخلوا عنه اخيرا بعد شرط الخصوصية.

مواصفات التطبيق الجديد Teams :-

وإلى حد ما تعتبر أن هذه الخدمة الجديدة متطابقة مع مايكروسوفت تيمز التي تقوم باستخدامها الكثير من الشركات حيث تقوم بإتاحة الكثير من المميزات والتي قامت بتقديمها في إصدار المعاينة لدى شهر نوفمبر ومن ضمن هذه المميزات التالي :-

السماح للأشخاص الدردشة وكذلك مكالمات الفيديو مع مشاركة التقويم والمواقع وأخيراً الملفات بشكل سهل وسلس. كما إن هذه المكالمات الفيديو تكون بصورة مجانية على مدار الساعة لدى الجميع. كما إنه يمكن مقابلة عدد كبير من الأشخاص في مكالمة واحدة ما قد يصل إلى 300 شخص والتي في الإمكان أن تكون مستمرة لمدة 24 ساعة بشكل متواصل، إلا أن هذه الميزة تعتبر مؤقتة بسبب عصر الوباء. كما إنها قامت بفرض حوالي ساعة كاملة للمكالمات الجماعية والتي تصل إلى 10 شخص بعد فيروس كورونا ومنع التلاقي بهدف العزل وكذلك التباعد الإجتماعي وهذا مع السماح بمكالمات فيديو مجانية كما ذكرنا من قبل من أجل إثارة التفاعل بين شخصين. يوجد أيضاً إمكانية التعبير عن شخصية المستخدم من خلال الصور والرسوم المتحركة وكذلك الرموز التعبيرية أثناء المكالمات. وإذا قد فاتتك مكالمة فيدو جماعية فإن المنصة تقوم تلقائياً بحفظ المحادثة النصية أثناء مكالمة الفيديو الجماعية.

وقد أقرت شركة مايكروسوفت بإنها لم تقوم بإطلاق هذا التطبيق الجديد بهدف منافسة الشركات الأخرى مثل (ماسنجر و فيسبوك وواتساب وغيرها من الشركات الأخرى) ولكنها قامت بإطلاق هذا التطبيق بغرض التسهيل على المواطنين ومستخدمين تطبيقات الأندرويد التواصل مع الأصدقاء والأقارب الذين يكونوا على بعد مسافة كبيرة منهم وهذا بسبب الظروف التي قد وضعنا بها فيروس (كوفيد – 19).