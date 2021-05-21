موعد المساعدة المقطوعة استعلام مقطوعة الضمان 1442 بالمملكة

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة هذا العنوان الأكثر بحثا من قبل السعوديين الذين يريدون الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث يرغب بعضهم في التعرف هل تم قبول طلبهم في هذه المساعدة أم لا، بالإضافة إلى رغبة الكثير من الأسر في معرفة مواعيد صرف هذه المساعدة المقطوعة وقيمتها المالية التي سوف يتم صرفها لهم، ومن الجدير بالذكر أن تلك المساعدة من أفضل أشكال الدعم الاجتماعي بالمملكة السعودية.

المساعدة المقطوعة 1442هـ

المساعدة المقطوعة هي نوع من المساعدات المالية التي يتم تقديمها إلى الأسر السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وخاصة الأسر ذات الراتب الشهري الضعيف أو محدودة الدخل، وأيضا الأسر التي لها راتب تقاعدي لا يعين على سداد متطلبات الحياة، حيث يتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة من قبل الوزارة على حسب الحالة الاجتماعية لكل أسرة بشرط أن لا يزيد قيمة هذا المبلغ عن ٣٠ الف ريال سعودي، مما يجعلها إعانة مناسبة لاستقرار المعيشة لتلك الأسر.

موعد صرف المساعدة المقطوعة لعام ١٤٤٢ /٢٠٢١

لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد الذي سوف يتم صرف قيمة هذه المساعدة المقطوعة المقبلة لكل الأسر التي تم قبول الطلبات الخاصة بهم، حيث يتم إيداعها في حساباتهم الخاصة في الموعد المحدد لها بكل دفعة، ولكن يمكن متابعه ذلك من فترة إلى أخرى من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة بقصد الاستعلام مواعيد صرف المساعدة باستخدام رقم الهوية.

كيفيه الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة

هناك بعض الخطوات التي يمكن إتباعها من أجل الاستعلام إلكترونيا عن موعد صرف قيمة المساعدة المقطوعة أو للتعرف على قيمتها المالية، وتتمثل خطوات تلك الطريقة في الآتي:

يتم الدخول أولا على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم الاستعلام من خلال رقم بطاقة الهوية (البطاقة الشخصية) وأيضا رقم الطلب.

ثم تقوم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال بياناتك الشخصية.

ففي الخطوة التالية تقوم بالدخول على خيار “الاستعلام عن المساعدة المقطوعة”.

ثم تقوم بكتابة “رقم الهوية” و “رقم الطالب” الخاص بالمواطن.

وفي الخطوة الأخيرة قم بالضغط على كملة “استعلام”.