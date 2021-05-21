10 آلاف يوميا و96 عيادة.. مصر تواجه ثالث موجة لكورونا بقوة

في مواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا وتحوراتها المختلفة، تواصل مصر اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة لوقف انتشار الفيروس وتصاعد أعداد الإصابات، التي يبدو أنها جعلت المصريين يعيدون حساباتهم و يغيرون من أفكارهم حول اللقاح ويقبلون على التسجيل للتطعيم به، بعد تخوفات استمرت لفترة طويلة من اثاره الجانبية المتعددة وخاصة ما أشيع عن "الجلطات".

وبالإجراءات الرسمية الكثيرة والإقبال الشعبي الكبير تسابق وزارة الصحة المصرية الزمن للانتهاء من تجهيز أكبر مركز لتلقي اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط لتطعيم 10 آلاف مصري يوميا بلقاحات كورونا.

تقسيم حضاري

والمركز ذات مساحة كبيرة جدًا، حيث تم تخصيص أرض المعارض بالقاهرة بأكملها للمركز؛ وتم تقسيمها بطريقة حضارية ومنظمة، بحيث تستوعب 10 آلاف مواطن يوميا.

96 عيادة

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للطب الوقائي محمد عبد العزيز لـ"دوت الخليج": "من المقرر أن يشهد المركز تطعيم 10 آلاف مصري يوميا بلقاحات كورونا، ويشمل علي 96 عيادة، يتم خلالها إدخال البيانات وقياس العلامات الحيوية للمواطن وغرف لإعطاء اللقاح وغرفة خاصة لمتابعة الحالة بعد التطعيم لمدة 30 دقيقة".

وأضاف عبد العزيز "تم تطبيق ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية التي سوف يتم إتباعها بالمركز من إجراءات التباعد الاجتماعي والمعقمات وغيرهم من وسائل لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم، وتم مراعاة ذلك أثناء تنفيذ المبني".

وأكد على أن عدد العيادات الـ96 تكفل تطبيق كافة الإجراءات أثناء تواجد المواطنين للحصول على اللقاح، لأن هناك ترتيبات خاصة و قوائم محددة سوف يتم العمل بها.

تشغيل تجريبي

اقتربت جهود تجهيز المركز من الانتهاء وبدأت وزارة الصحة المصرية إجراءات التشغيل التجريبي للمركز على أن يتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة، بحسب مساعد وزيرة الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية محمد حساني.

وأضاف حساني أن كل عيادة تضم مدخل بيانات وفريق طبى لتوقيع الموافقة المستنيرة، ومكان لإعطاء اللقاح وقياس العلامات الحيوية، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطنا، بالإضافة لمكان مخصص لانتظار السيارات، مشيرا إلى أن مواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة ودورة المواطن في التطعيم لا تتعدى الـ10 دقائق.

القوة البشرية

وعن القوة البشرية في المركز قال حساني: "المركز يضم 200 تمريض و200 مدخل بيانات و200 صيدلي بالإضافة إلى وجود أطباء في عيادة المتابعة و20 خدمة مجتمعية ودورهم يتمثل في تقديم المساعدة لكبار السن ومساعدة المواطنين خلال عملية تلقي اللقاح كما يوجد 20 فرد استعلامات دورهم متابعة المواعيد وتنظيم دخول المواطنين و15 فرد دعم فني و15 فردا مسؤولين عن المستلزمات والمخازن، بالإضافة إلى مدير فني ومدير مالي وإداري.

وتابع: "المكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حتى الانتهاء من عملية التطعيمات للمواطنين".

وأوضح أن المركز يراعى كافة إجراءات التباعد الاجتماعي ومكافحة العدوى، مضيفا "يتم حاليا الاستمرار في عمليات التطعيم بلقاح كورونا لتغطية الفئات المستهدفة بالتطعيم ومنهم الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاعات السياحية".

تمديد الإجراءات

وكانت اللجنة المصرية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، قد قررت مؤخرا تمديد تطبيق قراراتها السابقة بشأن حظر أي اجتماعات أو فعاليات أو مؤتمرات أو حفلات في أيّة منشآت أيّا كانت وغلق المقاهي والمطاعم ودور السينما وما يماثلها في الساعة 9 مساء حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، حيث تقرر إعادة فتحها شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.