رئيس المجلس الأوروبى يرحب بوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى بيان، اليوم الخميس، قرار الهدنة مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف، والذى تم برعاية مصرية.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، قبل مجلس الوزراء الإسرائيلى بالاقتراح الذى قدمته مصر بوقف إطلاق النار غير مشروط.

كما أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الخميس، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذى سيبدأ فى الساعة 2 فجر يوم الجمعة.