الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، فى تصريح له، بالجهود المصر فى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة. وتوصل الطرفان الفلسطينى والإسرائيلي، برعاية مصرية، إلى اتفاق على وقف إطلاق النار المتبادل بينهما ، اليوم الخميس؛ على أن ينفذ اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر الجمعة "بتوقيت فلسطين".

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