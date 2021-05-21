المغرب يعلن تخفيف حظر التجول الليلي نسبيًا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، قرارًا بتخفيف من حظر التجول الليلى، ليصبح من الساعة الحادية عشرة ليلا بدلا من الثامنة مساء، فى ظل "التراجع المسجل فى منحى الإصابة بفيروس كورونا".





وفى بيان لها، قالت الحكومة المغربية إنه "ابتداء من يوم غد الجمعة، حظر التنقل الليلى على الصعيد الوطنى من الساعة الحادية عشر ليلاً إلى الساعة الرابعة والنصف صباحًا".

وأضاف البيان: "تقرر إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهى، على الساعة الحادية عشر ليلا، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التى تم إقرارها سابقا فى حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، التجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز".

وكان المغرب فرض تدابير الحظر الليلى ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، منذ 23 ديسمبر الماضى.

وبحسب وزارة الصحة المغربية، سجلت البلاد أمس الخميس، نحو 333 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 516.091 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات الإجمالى فى البلاد بسبب فيروس كورونا إلى 9.109 حالة.