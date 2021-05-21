رومانيا تضبط 1.5 طن من الهيروين الإيرانى قبل دخولها دول أوروبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الرومانية، أمس الخميس، ضبط ما يقرب من 1.500 كيلو جرامًا من الهيروين في ميناء كونستانتا، جنوب شرق البلاد، مهربة من إيران، فى واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدرات التى تحبطها دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى فى السنوات الأخيرة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة فى مكافحة المافيا، إن زنة شحنة الهيروين المضبوطة بلغت 1.452 كيلوجرامًا، وكانت مخبأة فى حاوية شحن مواد بناء، مشيرة إلى أن وجهتها النهائية كانت أوروبا الغربية، وتناهز قيمتها لو بيعت فى السوق السوداء بالتجزئة حوالى 45 مليون يورو.

وأضافت النيابة فى بيانٍ لها: "هذه عملية ضبط تاريخية، فهى ثانى أضخم عملية ضبط فى الاتحاد الأوروبى فى السنوات الأخيرة".

وكانت الشرطة الهولندية ضبطت 1.5 طنًا من الهيروين فى فبراير الماضى، بميناء روتردام.

ومن جانبها، كشفت الشرطة الرومانية عن "مداهمات نُفذت يومى الأربعاء والخميس فى رومانيا، وفى دولتين أوروبتين غربيتن، وأسفرت عن القبض على 9 أعضاء مفترضين فى الشبكة، هم رومانيون وأجانب".

كما أوضحت الشرطة الرومانية أن ضبط الشحنة كان بالاشتراك مع السلطات القضائية فى العديد من البلدان، بينها المجر، والنمسا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وبدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية للتعاون القضائى فى المسائل الجنائية "يوروجاست".