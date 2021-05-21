شرح ألية التسجيل في الصف الأول الأساسي الأردن عبر رابط // eserices.moe.gov.jo والمواعيد

ألية التسجيل في الصف الأول الأساسي في الأردن، موعد التسجيل في الصف الأول الأساسي في الأردن، رابط التسجيل في الصف الأول الأساسي في الأردن في المدارس الحكومية، من أكثر كلمات البحث لدى قطاع كبير من أولياء الأمور الأطفال المنطبق عليهم شروط التسجيل للعام الدراسي القادم 2021/2022، سواء الأردنيين أو المقيمين من غير الأردنيين، بعد أن نشرت وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر موقعها الرسمي على تويتر عن تفاصيل التقديم الجديدة، ومواعيد التسجيل للطلاب والذي سوف يكون إلكترونياً فقط هذا العام لتجنب الإصابة بفيروس كوفيد 19، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم كافة الإجابات عن الأسئلة التي تدور في أذهانكم بخصوص هذا الشأن داخل المقال فتابعونا.

الدخول على رابط eservices.moe.gov.jo. الانتقال إلي الصفحة الرئيسية وتسجيل البيانات المطلوبة. الدخول بحساب ولي الأمر الذي تم أنشاؤه وتسجيل الرقم الوطني وكلمة المرور الضغط على تسجيل دخول. الضغط على أيقونة تسجيل الصف الأول الأساسي تقديم طلب جديد ثم سجل الرقم الوطني للطالب وكافة بياناته المطلوبة. سوف تظهر قائمة بالمدارس المتوفر بها مقاعد أختر المدرسة المناسبة لطفلك وأضغط حجز. وبذالك تكون قد تمت عملية التسجيل والحجز بنجاح وسوف تصلك رسالة بأن الطلب قيد الفحص والمراجعة.

يقبل الطلاب من مواليد 2015/01/01 حتى تاريخ ميلاد 2015/12/31 فما دونها. لا يتجاوز عمر الطفل في 2021/12/31 عمر 9 سنوات ميلادية.

يبدأ التسجيل من يوم الإثنين القادم 2021/05/24 الموافق 12 شوال 1442 هجري. ينتهي التسجيل في يوم 2021/07/01 القادم.

شهادة ميلاد معتمدة تشمل الرقم الوطني. صورة طبق الأصل من دفتر العائلة للطلبة الأردنيين. صورة طبق الأصل من جواز السفر وإذن الإقامة لغير الأردنيين ويكون سارية المفعول. عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4*6. الشهادة الأصلية الخاصة بالمطاعيم للطفل المراد التقديم له. شهادة بالكشف الطبي تكون معتمدة من مركز معتمد.

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