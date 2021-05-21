جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأسبوع 23

اشتعل جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات الأسبوع الثالث والعشرون والتي أسفرت عن فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي 1-صفر، وفوز مصر المقاصة على نادي أسوان 4-2، وتعادل الجونة مع غزل المحلة صفر – صفر، وفوز المصري البورسعيدي على الاتحاد السكندري 1-صفر، وفوز الزمالك المثير فى الوقت بدل الضائع على طلائع الجيش 2-1، وتقام اليوم مباراتين حيث يلتقى سموحة مع الإنتاج الحربي، وإنبي مع وادي دجلة، بينما تم تأجيل مباراة بيراميدز مع البنك الأهلي، والأهلي مع سيراميكا كيليوباترا بسبب مشاركة الفريقين فى الدور ربع النهائي فى بطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد حافظ الزمالك على صدارة قمة الدوري المصري بعدما فاز على طلائع الجيش 2-1 برصيد 51 نقطة، يليه الأهلي فى المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق 10 نقاط ولكن الأهلي مؤجل له 4 مباريات، فى حالة الفوز بهم يعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك، وقد تعادل الجونة مع نادي أسوان بنتيجة 1-1، وواصل الإسماعيلي انتصاراته وفاز على البنك الأهلي 2-صفر، وفاز سموحة على وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وقد حافظ الزمالك على صدارة قمة الدوري المصري بعدما فاز على طلائع الجيش 2-1 برصيد 51 نقطة، يليه الأهلي فى المركز الثاني برصيد 41 نقطة وبفارق 10 نقاط ولكن الأهلي مؤجل له 4 مباريات، فى حالة الفوز بهم يعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك، وقد تعادل الجونة مع نادي أسوان بنتيجة 1-1، وواصل الإسماعيلي انتصاراته وفاز على البنك الأهلي 2-صفر، وفاز سموحة على وادي دجلة بنتيجة 2-1.

وتقام اليوم الاثنين 10 مايو بأفي مباريات الجولة 21 حيث يلتقى الجونة مع نادي أسوان، ويلتقى البنك الأهلي مع الإسماعيلي، وسموحة مع وادي دجلة، وتختتم مباريات هذا الأسبوع بمباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وسوف نعرض نتائج مباريات اليوم ودول ترتيب الدوري قبل لقاء القمة.

الزمالك الأول برصيد 45 نقطة. الأهلي الثاني برصيد 41 نقطة، ومؤجل له مباراتين مع مصر المقاصة وأسوان. بيراميدز الرابع برصيد 34 نقطة. المصري البورسعيدي الثالث برصيد 33 نقطة. سموحة الخامس برصيد 31 نقطة. سيراميكا كيلوباترا السادس برصيد 30 نقطة. الاتحاد السكندري السابع برصيد 30 نقطة. غزل المحلة الثامن برصيد 30 نقطة. إنبي التاسع برصيد 28 نقطة. مصر المقاصة العاشر برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. طلائع الجيش الحادي عشر برصيد 26 نقطة. الجونة الثاني عشر برصيد 26 نقطة. الإسماعيلي الثالث عشر برصيد 23 نقطة. المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 21 نقطة. نادي أسوان الخامس عشر برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي. البنك الأهلي السادس عشر برصيد 18 نقطة. وادي دجلة السابع عشر برصيد 16 نقطة. الإنتاج الحربي الثامن عشر برصيد 13 نقطة.

ترتيب الدوري بعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالكجدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة