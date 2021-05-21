موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2021 للمدنيين والعسكريين // رابط هيئة التأمينات الاجتماعية

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والدنيين لشهر مايو 2021، من أهم مواضيع البحث لدى قطاع كبير من المواطنين السعوديون من فئة كبار السن الذين تعدو سن أل 60 وتقاعدوا عن العمل، بعد أن تم تأجيل صرف الرواتب بسبب إجازة عيد الفطر المبارك الذي تزامنت مع الموعد السابق للصرف، ومن المعروف أن مواعيد الصرف تكون في أوقاتت محددة من كل شهر وهو يوم 25 من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف يوم عطلة رسمية يتم تقديمه يوم أو تأخيره يوم، ونشرت هيئة التأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، موعد الصرف لشهر شوال 1442 / مايو 2021 وهو يوم الثلاثاء القادم 2021/05/25 الموافق 13/ شوال 1442 هجري.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2021

ينتظر المتقاعدين سواء العسكريين أو المدنيين صرف رواتب شهر مايو 2021، والتي كانوا يأملون أ، تصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك أسوة ببعض أنظمة الدعم والحماية الاجتماعية التي عجلت الحكومة السعودية بصرفها قبل إجازة العيد، حتى يتمكن المستفيدون منها من شراء المستلزمات الخاصة بعيد الفطر، ولكن هيئة التأمينات رأت أن يتم الصرف في الموعد الرسمي المحدد مسبقاً وهو الثلاثاء الموافق 2021/05/25 القادم.

الدخول على رابط المؤسسة العامة للتأمينات لاإجتماعية السعودية.

ومن الصفحة الرئيسية أنقر على خدمات، ثم خدمات المتقاعدين.

ثم أنقر على أيقونة حساب التقاعد.

سوف يظهر لك تفاصيل المعاش من المبلغ المقرر ومواعيد الصرف.

يشترط عدم بلوغ سن أل 60 عام. يجب أن لا تقل مدة التأمين عن 300 شهر مساهمة بحد أدنى. ترك العمل الذي يغطيه نظام التأمينات الاجتماعية. التقدم بطلب للحصول على المعاش التقاعدي المبكر. وللعلم في حال قبول طلب المعاش المبكر يصرف المعاش في الشهر التالي لقبول الطلب.

ألية صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو 2021شروط الاستحقاق لصرف معاش التقاعد المبكرموعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو

يغطي نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية، الموظف المشترك ويمنحه معاشاً تقاعدياً بعد أنتهاء خدمته العملية، بشرط أستيفاء الشروط المقررة للصرف والتي تتحدد في التالي.