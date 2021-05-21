زعيم بوكو حرام يحاول الانتحار للإفلات من أسر داعش

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر استخبارية، أمس الخميس، عن إصابة زعيم تنظيم بوكو حرام الإرهابى، أبو بكر شكوى، بجروح خطيرة بعد محاولته الانتخار هربًا من الوقوع فى أسر متطرفين آخرين ينتمون لتنظيم دعش الإرهابى فى شمال شرق نيجيريا.





وحسبما أفادت "فرانس برس"، قال أحد المصدرين الاستخباريين، إنه تم محاصرة شكوى بعد معارك بين مقاتليه ومقاتلين آخرين من داعش فى غرب إفريقيا، أول أمس الأربعاء، فى معقلهم بغابة سامبيسا.

وأكد المصدر، أنه "وحتى لا يقع فى الأسر أطلق شكوى رصاصة على صدره، اخترقت كتفه. وأصيب بجروح خطيرة"، لافتًا إلى أن عددًا من مقاتليه نجحوا فى الفرار، ونقلوه معهم.

وبحسب الوكالة الفرنسية، صرح مصدر استخباراتى ثان، بأن أبو بكر شكوى أصيب بجروح خطيرة بعد أن فجر عبوات فى المنزل الذى لجأ إليه مع رجاله.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش النيجيرى، محمد يريما: "نُحقق فى الأمر".

وتتقاتل جماعة بوكو حرام، وتنظيم داعش فى غرب إفريقيا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا، حيث باتت الغلبة لمقاتلى داعش فى نيجيريا بعد أكثر من عقد على اندلاع التمرد الجهاد، ومن المتوقع أن تشكل إصابة شكوى الخطيرة أو مقتله ضربة قوية لبوكو حرام، التى أضعفتها بالفعل الضربات الجوية، والانشقاقات.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تمرداً إرهابياً منذ أكثر من 10 أعوام، إذ خلفت هجمات بوكو حرام أكثر من 40 ألف قتيل مدنى ومليونى نازح منذ 2009 حتى الآن.