رئيس الوزراء الفلسطينى يشكر مصر على جهود وقف العدوان الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - ورحب رئيس الوزراء، وفقا لما ذكره العربية نت، بنجاح الجهود الدولية التى بذلت طيلة الأيام الماضية والتى قادتها مصر لوقف العدوان الإسرائيلى على أهلنا فى قطاع غزة، الذين تعرضوا لعمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشر من عمر الحرب المروعة، التى أبيدت خلالها أكثر من 20 عائلة بأكملها، وقتل عشرات الأطفال، والنساء، والشيوخ.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة سترفع تلك الجرائم التى ارتكبت بحق الأطفال والنساء إلى المحكمة الجنائية الدولية "التى سبق وفتحت تحقيقا فى الجرائم الإسرائيلية التى ارتكبت ضد أهلنا فى القطاع خلال حروب ثلاث شنتها إسرائيل على أهلنا فى قطاع غزة".
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