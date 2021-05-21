الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل وتدعو إلى حل عادل

جدة - نرمين السيد - وخلال اجتماع الجمعية العامة حول الحالة فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك قضية فلسطين، قالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا نسيبه: "لقد ذكرتنا الأحداث المؤسفة التى وقعت خلال الأسبوعين الماضيين بالحاجة المُلحة لعقد حوار سلمى يُهدف إلى إيجاد حل طويل الأمد لإنهاء هذا الصراع واحلال السلام فى كامل منطقتنا".

وأضافت نسيبه: "تُظهر أعمال العنف المستمرة فى الأسبوعين الماضيين وتزايد أعداد الضحايا المدنيين ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل عادل وشامل وسلمى للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، فحلقة العنف هذه يجب ألا تكون أحدث حلقات العنف، وإنما يجب أن تكون الأخيرة، لقد استغرق هذا الصراع وهذا العنف وقتاً طويلاً، والسبيل الوحيد لوقفهما هو التوصل لسلام حقيقى ودائم".

واختتمت مساعدة الخارجية الإماراتية: "نأمل أن يكون الاتفاق لوقف إطلاق النار صامدًا ودائمًا، ويساهم فى استئناف عملية السلام بشكل أوسع مع استعادة الهدوء وبناء الثقة بين الأطراف فى الوقت نفسه".

وبرعاية مصرية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة (0200) فجر اليوم الجمعة، الموافق 21 مايو، "بتوقيت فلسطين".