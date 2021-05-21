برلين ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال ماس: "إنه أمر جيد أن يطبق وقف إطلاق النار، ولم يعد يسقط ضحايا"، وذلك غداة محادثات أجراها فى إسرائيل ورام الله.

وأضاف الوزير الألمانى: "علينا الآن معالجة الأسباب، وإعادة بناء الثقة والتوصل لحل للنزاع فى الشرق الأوسط".

وبرعاية مصرية، تم التوصل لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة 21 مايو "بتوقيت فلسطين".