“فيفا” يناقش مقتراحاً تاريخياً من الاتحاد السعودي بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

أعلنت الهيئة المنظمة للعبة كرة القدم في العالم “الاتحاد الدولي لكرة القدم”، عن عقد اجتماع الجمعية العمومية “كونغرس” في مدينة زيورخ السويسرية، اليوم الجمعة، وذلك بهدف مناقشة العديد من التفاصيل الخاصة بإقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من النظام المعمول بع حاليًا، حيث أدرجت الجمعية العمومية المقترح الذي تقدم به الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تفاصيل مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم المقدم لـ”فيفا”

ونشر “فيفا” الجدول الخاص بأعمال مؤتمره الـ 71، والذي تضمن مناقشة مقترح “الاتحاد السعودي” الذي تقدم به للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تنظيم نهائيات كأس للكبار وكأس العالم للسيدات كل سنتين بدلا من النظام المتبع كل أربعة أعوام، حيث جاء في المقترح طلب دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام وأثر ذلك.

التصويت على المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء

ومن المتوقع أن يتم التصويت في اجتماع كونغرس “فيفا” على المقترحات التي تقدم به بعض الاتحادات الأعضاء وهي كالأتي:

مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

مقترح اتحاد كرة القدم في جامايكا يطلب فيه إعداد مفهوم لمسابقة كرة القدم النسائية العالمية.

مقترح اتحاد ليبيريا لمستقبل مسابقات الشباب في “فيفا”.

يشار إلى أن مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، كان قد أعلن في وقت سابق عن موافقته على المجموعة الثالثة من إصلاحات نظام الانتقالات التي تتعلق بالمسائل التنظيمية الخاصة بالنقل الدولي للقُصر، وفترات تسجيل اللاعبين ونوافذ الانتقالات، وحجم الفرق، والتنظيم المالي، حيث جاءت الموافقة على هذه الإصلاحات من قبل “لجنة أصحاب المصلحة” لكرة القدم يوم الجمعة الماضى، بعد عملية تشاور مستمرة بالجهات المعنية الفاعلة الرئيسية بجميع أنحاء عالم كرة القدم، وجاءت الإصلاحات الـ5 التى وافق عليها “فيفا” كالأتي: