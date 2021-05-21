فرنسا تشيد بدور مصر وترحب بالتهدئة بين إسرائيل وحماس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال لو دريان إن باريس عازمة على لعب دور رئيسى فى مساعى التوصل لحل سياسى للأزمة.
وأضاف: "أرحب بوقف الأعمال العدائية الذى دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية"، مشيدًا بـ"الدور الأساسى لمصر فى التوصل لذلك".
كما شدد الوزير الفرنسى على أن "التصعيد فى الأيام القليلة الماضية، يؤكد الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية حقيقة بين الطرفين" الفلسطينى والإسرائيلى.
وبرعاية مصرية، جرى الوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة (0200) فجر اليوم الجمعة، الموافق 21 مايو، بتوقيت فلسطين.
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