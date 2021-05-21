كوريا الجنوبية تثمن جهود مصر فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - رحبت الحكومة الكورية الجنوبية بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بوساطة المجتمع الدولى، مثمنة دور مصر التى اضطلعت بدور مهم فى عملية الاتفاق.





وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية فى تصريح أوردته وكالة كوريا الجنوبية يونهاب، إن الحكومة الكورية الجنوبية رحبت بالاتفاق بين إسرائيل وفلسطين على وقف إطلاق النار اعتبارا من فجر يوم 21 مايو، وتقدر تقديرا عاليا أدوار الدول المعنية مثل الولايات المتحدة ومصر التى اضطلعت بدور مهم فى عملية الاتفاق. وصرحت بأن الحكومة تأمل فى أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق تماما، وأن يتم استئناف المفاوضات من أجل إحلال سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين فى أقرب وقت ممكن. وأفادت بأن الحكومة تتقدم بالتعازى والمواساة لأسر الضحايا المدنيين، وستقدم المساهمات اللازمة لتحسين الوضع الإنسانى مثل تخفيف معاناة السكان فى قطاع غزة.

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