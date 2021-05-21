وصول المواد الخام لتصنيع لقاح كورونا في مصر

استقبلت مصر، الجمعة، أول دفعة من المواد الخام التي ستستخدم لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الشحنة تتضمن 1400 لتر من المواد الخام خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني، ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية.

وأضافت أن المواد الخام التي وصلت تكفي لتصنيع مليوني جرعة من اللقاحات، لافتة إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع.

وأبرزت زايد، خلال تصريحات صحفية، أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي ستبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وفي أبريل الماضي، أعلنت هالة زايد أن فريقا من الخبراء الصينيين سيصلون القاهرة من أجل البدء في تصنيع 40 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر أكثر من 250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 14 ألف حالة وفاة. أما عدد الحالات التي تماثلت للشفاء فناهزت الـ184 ألفا.