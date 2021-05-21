صور.. نتانياهو يكشف الحرب ضد حماس تحت الأرض و "الجدار الذكي"

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، عن استراتيجية الجيش الإسرائيلي التي حارب بها حماس في الأيام الماضية، من بينها جدار إلكتروني تحت الأرض.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده في 2017 اتخذت قرارا بإقامة "جدار تحت الأرض" حول قطاع غزة، لمنع عناصر حركة حماس من التسلل، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي الجمعة بتل أبيب.

وقال نتانياهو: "عندما حاولت حركة حماس مهاجمتنا عبر الأنفاق، هذه المرة، واجهت جدارا من الحديد الصلب تحت الأرض".

وأكد نتانياهو أن حركة حماس حاولت أن تحفر أنفاقا تحت الأرض، كي تصل إلى معسكرات ومناطق تابعة لإسرائيل، لكنهم "فوجئوا بجدار تحت الأرض يحمي مواطني إسرائيل"، على حد تعبيره.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا الجدار هو جدار ذكي، مع حساسات استشعار، من أجل إنذارنا، وكل مرة حاولوا فيها الاختراع، كنا على علم بتلك المحاولة لحظة وقوعها".

كما أكد نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي كان على أتم الاستعداد لمحاربة حماس "تحت الأرض"، خلال الأيام الماضية.

وقال نتانياهو: "لقد جهزنا خطة كبيرة لمهاجمة الأنفاق جوا، كما حولناها إلى "مصيدة موت" لحركة حماس، سنوات من العمل على الأنفاق، استثمرت فيها حركة حماس، ذهبت سدى".

وتابع: "لقد تسببنا بضرر كبير لحماس بأقل قدر من الضرر لإسرائيل وأقل قدر لحياة البشر".

وأشار نتانياهو إلى أن "حماس تلقت ضربات غيرت من قواعد اللعبة. لقد غيرنا المعادلة.. وأي إطلاق نار سنرد عليه بقوة"، مضيفا أن القوات كانت دائما تعمل على إبلاغ المدنيين بإخلاء أماكنهم قبل القصف "الجيش الإسرائيلي من الجيوش الأكثر أخلاقية في العالم".