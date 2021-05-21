المستشارة الألمانية ترحب بوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فى برلين، شتيفن زايبرت: "هذا نبأ جيد. المهم الآن احترام وقف إطلاق النار، واستمراره، من المهم الآن أيضًا إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، بسرعة".
كما شدد المتحدث الألمانى على ضرورة استمرار العمل لإجراء حوار سياسى جوهرى، مؤكدًا أن حل الدولتين سيحل أسباب الصراع. كما طالب زايبرت كافة الأطراف بوضع هذا الهدف فى الاعتبار.
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