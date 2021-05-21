الصين تعلن مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى، اليوم الجمعة، عزم بلاده على تقديم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية، مؤكدًا أن ذلك سيكون فى أقرب وقت ممكن.





ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قال المتحدث الصينى، تيان لين، إن الحكومة الصينية أطلقت آلية استجابة للمساعدات الإنسانية لمساعدة الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى مواجهة الأزمة الإنسانية الطارئة، وإظهار الروح الإنسانية الدولية.

وأكد لين، أن الحكومة الصينية ستقدم مساعدات إنسانية طارئة للحكومة الفلسطينية وفق الاحتياجات العاجلة لفلسطين، وفى أقرب وقت ممكن، للمساعدة على علاج الجرحى وإعادة توطين النازحين.

وكانت الصين ثمنت على الجهود المصرية التى تكللت بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فى قد جرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة، اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة 21 مايو، بتوقيت فلسطين.

وكانت السلطات الصحية فى غزة أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على القطاع على مدار 11 يومًا، إلى 243 شهيدًا، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسنًا، إضافة إلى 1.910أصيبوا بجراح مختلفة.