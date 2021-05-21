طلب قرض60000 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

اجرءات الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية السعودي، يمكنك الحصول على قرض ستون ألف ريال سعودي من بنك التنمية والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني منتج “آهل” حيث يسهل البنك الاجتماعي أمكانية الحصول على مبلغ 60000 ألف ريال سعودي بدون فوائد وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، ومن خلال المقال نوضح الاجرءات والشروط المطلوبة للحصول على القرض، الفوائد المستحقة من القرض بعد نجاح المبادرة التي قام بها بنك التنمية الاجتماعية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية اطلق على المبادرة اسم ” آهل”.

توضح سياسة البنك انه يمكنك أن تأخذ القرض اكثر من مرة ولكن لابد من توافق الشروط التي يضعها البنك، والحصول على القروض من خلال منتج “آهل” وتم التوضيح من البنك أنها تشمل قروض الأسرة والترميم والفئات الخاصة.

شروط الحصول على قرض ستون ألف ريال سعودي

توضح هذه المبادرة من بنك التنمية الاجتماعية الذي أوضح عن منتج ” آهل” هو يساعد على تمويل الأسر التي تزاد عليهم مسؤوليتهم، حيث تقوم الحكومة السعودية على تحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وخصوصا محدودي الدخل فيهم، ويعمل بنك التنمية الاجتماعية على تسهيل كافه الاجرءات والشروط للحصول على القرض وتتضمن هذه الشروط الأتي.

يمكن للنساء المطلقات والأرمل والمهجورات. الرجال سواء أن كانو موظفين أو متقاعدين أو على المعاش. الذي يحق له قرض “آهل” هو الذي أتم خمس سنوات من تاريخ القرض السابق.

الفئات المستحقة للحصول على قرض “آهل”

برنامج آهل يمنح قروضا بدون فوائد للرجال (موظف – متسبب – متقاعد) والنساء (ارمله -مطلقه- مهجورة) وتصل قيمه القرض إلى ستون ألف ريال سعودي، وتمتدد فترة سداد القرض إلى خمس سنوات، ومن اهم مميزات القرض انه بدون فوائد أو رسوم أدارية، هو منتج تمويلي من بنك التنمية الاجتماعية يقدم للأسر والأفراد التي تزايدت عليهم المسئولية الأسرية.

يمكنك الحصول على القرض دون فوائد. يمكن الحصول على ستين ألف ريال سعودي. فترة السماح سداد القرض تصل إلى خمس سنوات. يمكن أن تحصل على قرض كلا من (قروض الأسرة- الفئات الخاصة- الترميم)على القروض التمويلي. يمكن الحصول على القرض من البنك اكثر من مرة بناءا على قرارت البنك.

من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية( آهل).

يتم اختيار التقديم الإلكتروني.

مميزات الحصول على منتج قرض” آهل ” التمويل1440طريقه التقديم على قرض” آهل” التمويل عبر بنك التنمية الاجتماعية

ويهدف المشروع إلى تتطور ثقافه العمل الحر ورفع كفاءة المعيشة للمواطن، وزيادة الدخل الأساسي والإضافي للمواطنين ذو الدخل المحدود.

يتم الحصول على القرض من خلال منصة العمل الحر،ويتم توثيق الهوية في ابشر ورقم الجوال،ويتم اختيار احدي المهن المتوفرة على البوابة وإرفاق المتطلبات ممارسه المهنة لإصدار الوثيقة.

لا تتجاوز قيمه التمويل 60000 ألف ريال سعودي، ورسوم أدارية لا تتجاوز 4000 ريال سعودي ويتم حسمها من قيمه التمويل قبل التحويل إلى مقدم الطلب.