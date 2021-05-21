عروض بطاقات الراجحي الائتمانية و 500 ريال أسبوعيا من نصيبك ومسبقه الدفع

عروض بطاقات الراجحي من اهم البطاقات التي اطلقها واعلن عنها مصرف الراجحي وذلك عبر صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي حازت علي مميزات مثيره جدا وهي الحصول علي 500 ريال مسبقه الدفع عند استخدامها، كما اعلن المصرف علي التمويل الشخصي والذي يصل إلي 5 مليون ريال وبفترات سداد مريحه جدا والتمويل العقاري والذي من خلاله شراء قطعه ارض أو مسكن لأسرتك والذين يمكن الحصول عليهم بكل سهوله، والآن سوف نقوم بشرح هدايا ومميزات البطاقات بالتفصيل من خلال المقالة الأتية.

مميزات بطاقات الراجحي الائتمانية

اعلن المصرف عن المميزات الرائعة والمثيرة والتي تقدم في رمضان الكريم تحت عروض رمضان والتي تقدر حسب استخدامك لبطاقات الراجحي مسبقه الدفع لجميع مشترياتك في شهر رمضان في محلات السوبر ماركت، والتي سوف نوضحها من خلال الأتي:

10% استرداد نقدي لجميع المشتريات.

500 ريال نقديه لكل 100 عميل أسبوعيا.

تقدم عروض الاسترداد من 10% من 7 أبريل 2021 وحتي 22 أبريل 2021.

500 ريال المكافأة النقدية ابتداء من 7 أبريل 2021 وحتي 11 مايو 2021.

الشروط والأحكام للبطاقات

كما اعلن مصرف الراجحي عن الشروط والأحكام اللازمة تجاه البطاقات والتي سوف نقوم بشرحها لكم بالتفصيل من خلال الأتي:

العرض يشمل عملاء بطاقات الراجحي الائتمانية والتسوق الرقمي و سفر بلس.

يتم تطبيق عرض 10% للاسترداد النقدي علي مجموع قيمه مشترياتك من جميع السوبر ماركت.

الحدي الأقصى من عرض 10% للاسترداد النقدي هو 40 ريال سعودي للعميل الواحد.

ستم إضافة مبلغ الاسترداد فس الحساب الخاص بالبطاقة في مده 30 يوم من انتهاء الحملة.

يتم تطبيق عرض 500 ريال مكافأة نقديه علي عدد عمليات الشراء من جميع السوبر ماركت فقط.

الحدي الأدنى للعمليه الشرائية هو 50 ريال.

ستم تأهيل 100 عميل كل أسبوع بعدد عمليات شراءه لمكافأة 500 ريال.

سيتم تطبيق العروض علي العمليات الشرائية من خلال السوبر ماركت عبر نقط البيع أو السوق الإلكتروني خلال فتره العرض.

سيتم منح 10% استرداد نقدي و 500 ريال مكافأة للبطاقة المفعلة وغير متأخرة بالسداد.

وتكون العمليات المؤهلة هي العملية الشرائية للعروض صافيه من العمليات الملغاة أو المستردة.

عند الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم التواصل معهم فورا والإعلان عن الأسامي عبر الموقع والمنصات.

بطاقات الراجحي مجانا مدي الحياه

كما اعلن المصرف علي مميزات عروض مجانا مدي الحياه والتي نوضحها لكم من خلال الأتي: