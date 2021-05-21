وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 2021

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، من أبرز المواضيع التي يبحث عنها المواطنين السعوديين عبر مواقع الانترنت خاصة بعد إنتهاء شهر رمضان الكريم، وتأكيد وزارة الموارد البشرية على إنتهائها من حصر أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي لهذا العام، مع توضيحها إعلان موعد إيداع المبالغ فى حسابات المستفيدين فى القريب العاجل.

المساعدة المقطوعة 2021

المساعدة المقطوعة تتمثل فى مبلغ مالي يتراوح ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي، تصرف للأسر المستحقة فى السعودية بناء على شروط ومعايير يجب توافرها فى المستفيدين، كما يتم صرف تلك المنحة مرة واحدة خلال العام وذلك على حسب الوضع الاقتصادي للمملكة، بالاضافة إلى ذلك أيضاً فصرف المساعدة المقطوعة غير مرتبط بموعد ثابت.

من أهم شروط المساعدة المقطوعة أنها تصرف للمواطنين السعوديين فقط. يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. أن يكون المستفيد من سكان المملكة، وإلا يكون قد غادرها لمدة ثلاثة أشهر متواصلة. تصرف المساعدة المقطوعة للأرامل والمطلقات. تصرف لأسر السجناء. تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لأصحاب الاعاقة الجزئية أو الكلية. تمنح المساعدة المقطوعة لأم الأيتام. تمنح المساعدة المقطوعة للأسر السعودية الفقيرة. المساعدة المقطوعة غير متوفره للوافدين والمقيمين بالسعودية. يشترط إلا يكون المستفيد من مالي العقارات او المحال التجارية. يشترط أن يكون المستفيد لا يمتلك سجل تجاري بأسمه.

أولاً الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الدخول على أيقونة الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول.. وتسجيل البيانات من خلال كلمة المرور وكلمة السر.

الضغط على استعلام.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيد وموعد صرف الضمان الاجتماعي.

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المساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت لصرفها خلال العام، بل ترتبط بالوضع الاقتصادي للمملكة، ويتم صرفها عند تحسين الوضع الاقتصادي، وتوضع المبالغ المستحقة فى حسابات المستفيدين فور إعلان الوزارة..

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي وموعد صرف المساعدة المقطوعة وشروطها والفئات التي تصرف لها، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.