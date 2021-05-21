نتنياهو: نجاح استثنائى للعملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن العملية العسكرية الإسرائيلية فى قطاع غزة حققت "نجاحًا استثنائيًا"، وذلك بعد دخول وقف إطلاق نار إلى حيز التنفيذ، فجر اليوم.





وفى تصريحات للصحفيين فى تل أبيب، قال نتنياهو: "حققنا أهدافنا فى العملية"، واصفاً إياها بـ "النجاح الاستثنائى"، حسبما نقلت "فرانس برس". وكانت الجهود المصرية تكللت بالنجاح أخيرًأ، وتوصلت لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى غزة، بعد 11 يومًا من القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع.

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