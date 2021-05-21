جدة - نرمين السيد - وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطى صوب المصلين فى صحن قبة الصخرة، وقرب بابى الأسباط والسلسلة.
وكان عشرات آلالاف من المصلين، قد أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.
وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، أدوا الصلاة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلى سطح المسجد القبلى وتقمع المصلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم الأقصى ويعتدى على المصلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.