فيديو.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم الأقصى ويعتدى على المصلين

جدة - نرمين السيد - وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطى صوب المصلين فى صحن قبة الصخرة، وقرب بابى الأسباط والسلسلة.

وكان عشرات آلالاف من المصلين، قد أدوا صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، أدوا الصلاة، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلى سطح المسجد القبلى وتقمع المصلين.