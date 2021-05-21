بعد وقف إطلاق النار فى غزة.. اليمين الإسرائيلى يهاجم نتنياهو

جدة - نرمين السيد - انتقد أعضاء فى الكنيست الإسرائيلى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد وقف إطلاق النار فى غزة، معتبرين أن الاتفاق دليل على فشل العملية العسكرية فى القطاع.





كما انتقد آخرون من أعضاء الكنيست إنهاء العملية العسكرية قبل استعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى فى القطاع.

وحسبما نقل موقع "i24 news" الإسرائيلى، قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إن "المستوى السياسى فشل، والأمر الأكثر إثارة للقلق، هو سيطرة حماس على الشارع الفلسطينى فى القدس الشرقية، وفى الضفة الغربية".

فيما قال نائب وزير الأمن الداخلى، جادى يبركان، من حزب "الليكود" الذى يتزعمه نتنياهو نفسه، إن "وقف إطلاق النار دون عودة الجنديين الاسرائيليين والمدنيين المحتجزين فى غزة مكافأة للإرهاب"، على حد وصفه.

وأضاف يبركان: "على الحكومة الإسرائيلية واجب أخلاقى، وإعادتهم الآن".

فيما اعتبر زعيم حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر، المنشق عن حزب "الليكود"، أن "وقف النشاط العسكرى الإسرائيلى دون فرض أى قيود تمنع تسليح حماس وتقويتها، ودون عودة الجنود والمدنيين المحتجزين فى غزة، سيكون إخفاقًا سياسيًا يدفع نتنياهو ثمنه فى المستقبل".

وأضاف ساعر، أن "وقف إطلاق النار سيضر بشدة بالردع الإسرائيلى ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى".

أما الداعم الرئيسى لنتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليمينى المتطرف، فقال: "إذا تضمن اتفاق وقف إطلاق النار تنازلات فى القدس، فإنى أتوقع صباح اليوم رؤية جبل الهيكل مفتوحًا أمام اليهود، أى شىء آخر سيُثبت للأسف أن حماس قالت الحقيقة، والمصادر فى إسرائيل كذبت".

وكانت الجهود المصرية تكللت بالنجاح، بإعلان وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة.