البحرين ترحب بالتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - رحبت مملكة البحرين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل فى قطاع غزة، بعد نجاح الجهود المصرية فى قيادة المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد حرصاً على وقف نزيف الدماء وإنهاء العمليات العسكرية فى قطاع غزة.





وأشادت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، بالجهود الدولية الفاعلة التى تضافرت لوقف العمليات العسكرية بين الجانبين من أجل حقن الدماء ووقف آلة الحرب المدمرة، تمهيداً للدخول فى مفاوضات سياسية لإعادة الأمن والاستقرار، والعمل على توصيل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية لسكان قطاع غزة. وأكدت الوزارة على أهمية مواصلة الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على إحلال السلام الشامل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع شعوبها.

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