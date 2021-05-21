إسقاط القروض بنك التسليف للسعوديين ومعرفه الشروط اللازمة وكيفيه الإسقاط

إسقاط القروض بنك التسليف في المملكة العربية السعودية بدء المواطنين بالتساؤل حول كيفيه الاستعلام حول أسقاط القروض من بنك التسليف وخصوص بعد النص الملكي الذي اصدره الملك سالمان بن عبد العزيز والذي ينص علي إعفاء المواطنين من القروض المأخوذة من بنك التسليف وذلك بسبب انتشار جائحه فيروس كورونا المستجد والظروف التي تمر بها البلاد والوضع الاقتصادي وقيام وزراه الداخلية بفرض الحظر في أنحاء المملكة، فجاء هذا النص الملكي يصب في مصلحه مواطنين المملكة العربية السعودية وذلك لتحسين وضع المواطن السعودي ف حياته اليومية.

بنك التسليف

يعتبر بنك التسليف واحد من اهم بنوك المملكة الغربية السعودية في تعاملاته مع المواطنين سواء كان علي هيئه قروض تمنح للمواطنين أو عمليه آلإيداع التي يقوم بها بعض مواطنين المملكة، حيث انه يقدم بعض القروض الميسرة لشباب المملكة لمحدودي الدخل والحد الأدنى لتسهيل عليهم الحياه اليومية التي يمر بها الشباب نظرا لنقص الوظائف المناسبة لبعض الشباب مثل قرض الزواج من بنك التسليف، وهناك أيضا قروض تمنح دون فوائد وهي القروض لحسنه، ويوجد بالمملكة حوال سته وعشرون فرع بالمملكة العربية السعودية ومقر المركز الرئيسي بالعاصمة الرياض، ومن اهم الفروع بالمملكة وهي:

جده.

بريده.

الدمام.

مكه المكرمة.

الرياض.

الأحساء.

المدينة المنورة.

الطائف.

خميس مشيط.

حائل.

الجوف.

تبوك.

جازان.

القروض من بنك التسليف

يوفر بنك التسليف العديد من القروض الميسرة لمواطنين المملكة العربية السعودية، والتي تستهدف مواطنين ذو الدخل المحدود لتوفير احتياجاتهم، وقروض اخرى أيضا ميسره لشباب المملكة العربية السعودية، وقروض أيضا للمشاريع الصغير لسد احتياجاتهم ومساعدتهم علي تحقيق أحلامهم وتكبير المشروعات، فبك التسليف يعطي الكثير من القروض الميسرة للشباب وأفراد الأسرة وسوف نشرح لكم العديد من قروض بنك التسليف فيما يلي:

قرض الأسرة: وهذا القرض يمنح للأسرة ذات الدخل الأدنى والمتوسط بهدف تحسين حياتهم اليومية والظروف التي يمر بها البلاد.

قرض كنف : وهذا القرض يعتبر للحالات الإنسانية، والتي يعتبر من اشد المحتاجين للقروض وعلي سبل المثال (المطلقات والأرامل).

قرض الزواج : وهذا القرض يعطي لفئه الشباب المقبلين علي الزواج لتخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم إلى الزواج.

: وهذا القرض يعطي لفئه الشباب المقبلين علي الزواج لتخفيف الأعباء عليهم وتحفيزهم إلى الزواج. قرض الترميم : وهذا القرض يعطي لفئه الأسر الفقيرة بهدف ترميم منزل أو بناء قطعه ارض بهدف المعيشة.

: وهذا القرض يعطي لفئه الأسر الفقيرة بهدف ترميم منزل أو بناء قطعه ارض بهدف المعيشة. قرض أهل:وهذا القرض يمنح للأسر التي تكاثرت الأعباء عليهم وهذا القرض يقوم بتخفيف هذه الأعباء ومساعدتهم في حياتهم اليومية.

الفئات التي يمنحها بنك التسليف وهي:

(موظفين الحكومة والخاص-متسبب أو طالب-متقاعد تأمينات-متقاعد حكومي-ربه منزل)

يتم إعفاء بنك التسليف أو كما يطلق عليه البعض إسقاط القرض من بنك التسليف طبقا للقرار المذكور أعلاة وذلك بعد أن يقوم المواطن السعودي بتجهيز الأوراق المطلوبة منه واستيفائها جميعا ويتم تقديمها إلى الديوان الملكي ثم يتم الانتظار بنتيجة الديوان سواء إذا كان إسقاط كلي أو إسقاط جزئي والنتيجة بالرفض أو الإيجاب وهذا عن طريق الخطوات الأتية:

أو كما يطلق عليه البعض إسقاط القرض من بنك التسليف طبقا للقرار المذكور أعلاة وذلك بعد أن يقوم المواطن السعودي بتجهيز الأوراق المطلوبة منه واستيفائها جميعا ويتم تقديمها إلى الديوان الملكي ثم يتم الانتظار بنتيجة الديوان سواء إذا كان إسقاط كلي أو إسقاط جزئي والنتيجة بالرفض أو الإيجاب وهذا عن طريق الخطوات الأتية: الدخول لموقع بنك التسليف.

الذهاب بالفرع التابع لمدينه المواطن.

صوره بطاقه الهوية ومستند بالحالة المادية.

التوقيع بالهوية علي طلب الإعفاء الخاص بالبنك.

إرسال نموذج الإعفاء بالبريد للديوان الملكي.

متابعه الاتصال بخدمه العلاء علي رقم920008002.

إسقاط قرض بنك التسليف

إعفاء المتوفيين من بنك التسليف

كما اعلن بنك التسليف عن إسقاط القروض من علي المتوفي وعن الشروط اللازمة لكي يتم الإسقاط من عليه، وهذه الشروط يجب استيفاءها جميعا لكي تتم عمليه الإسقاط والتي تكتمن في النقاط الأتية:

تحديد نوع التمويل الحاصل عليه المتوفي.

اسم ورقم هويه المتوفي بالتفصيل.

يجب تحديد اسم المتقدم كامل ورقم هويته الوطنية ورقم الجوال الخاص به ويكونون صحيحين.

تجديد مكان القرض ومن أي فرع تم اقتراضه.

وأخيرا وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون قد شرحنا لكم كيفيه إسقاط قروض بنك التسليف وذلك لما تطبقه المملكة لأنها تعمل علي راحه المواطن السعودية وتسهيل الحياه اليومية له وتعمل أيضآ علي تعايش المواطن داخل المملكة لذلك تعمل المملكة جاهده كل الجهد لاستقرار حياه المواطن اليومية دون أزمات الحياه، حيث يقوم بنك التسليف بإسقاط القروض الممنوحة للمواطن نظرا للأيام التي تمر بها المملكة من جائحه كورونا.