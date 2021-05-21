انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في الأردن

انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ مفاجئ عن العديد من مناطق الأردن ظهر اليوم الجمعة، بما فيها العاصمة عمان، وفق ما أفاد مراسل دوت الخليج.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر حكومية أن سبب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي يعود إلى خلل في خط الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية. وأضافت أن الحكومة تقوم الآن بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء إلى جميع المناطق التي انقطع عنها التيار الكهربائي. وأوضحت أن سبب الانقطاع يعود إلى خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التي تتبع لشركة الكهرباء الوطنية، الأمر الذي تطلب فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق المملكة.

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