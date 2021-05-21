باكستان: مقتل 6 بعد انفجار قنبلة فى تظاهرة لدعم الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال قائد الشرطة المحلية فى باكستان، جعفر خان، إن القنبلة كانت ملصقة بدراجة نارية، واستهدفت سيارة زعيم الحزب الدينى المتشدد الذى نظم التظاهرة.

وأضاف أن القنبلة انفجرت أثناء مغادرة الحشد المشارك بالتظاهرة فى منطقة شامان القريبة من الحدود مع أفغانستان.