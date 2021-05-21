جونسون: بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وحل الدولتين هو السبيل الوحيد

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الجمعة، ترحيبه بوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين فى غزة برعاية مصرية، والذى بدأ سريانه فى الثانية من فجر اليوم الجمعة، 21 مايو.





وقال جونسون: "بريطانيا ترحب بالتهدئة فى غزة"، مشددًا على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضى قدمًا". وكانت القاهرة أعلنت مساء أمس الخميس، نجاح جهودها الدبلوماسية فى التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار فى غزة، بعد 11 يومًا من القصف الإسرئيلى المتواصل على القطاع. كما أعلنت القاهرة أنها ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ومتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

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