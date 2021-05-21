خلطة جزائرية قنبلة تبييض الوجه والرقبه في نصف ساعة نتيجة فورية من أول استعمال

خلطة لتبييض الوجه والرقبة، فكما نعلم مع عوامل الحياة التي تواجهها الكثير من السيدات والفتيات تتأثر البشرة والجلد عموما سواء من الأتربة او من اشعة الشمس الضارة التي تكون سببا رئيسي في ظهور بقع الجلد وغمقان البشرة، هذا الأمر الذي يزعج العديد من السيدات، وتبدا البعض السعي وراء شراء كريمات التفتيح وتوحيد اللون ولكن نجد اغلبها مضرة أكثر من نفعها وذلك يرجع للمكونات العديدة التي متواجدة في تلك الكريمات اغلبها مواد كيماوية، لذلك نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام اقوي وصفة لتبيض الوجه والرقبه من أول مره مجربه وسهله.

خلطة لتبييض الوجه والرقبه

تعد تلك الوصفة أفضل خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال مع وصفة الزبادي المذهلة الذي حققت نتيجة من أول استعمال، حيث تحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الهامة والضرورية التي تحتاجها البشرة، كما أنها لديها القدرة في تبييض الوجه سريعا، فقط كل ما عليكي هو تحضير ماسك الزبادي مع العسل الطبيعي، قومي بأخذ ملعقة كبيرة من الزبادي مع معلقة كبيرة من العسل الطبيعي امزجيهم جيدا، ثم وزعي الخليط على كامل وجهك والرقبه واليدين ايضاً، اتركي الخليط حتى يجف لمدة ساعة ونصف على الأقل قبل شطفه بالماء الدافئ، احرصي على تكرار تلك العملية يوميا حتى تحصلي على أفضل نتيجة سريعة.

وصفة لتبيض الوجه والرقبه من أول مره مجربه وسهله

مع الوصفة الثانية من الزبادي يمكنك الحصول على بشرة بيضاء صافية في اسبوع فقط، حضري نصف معلقة صغيرة من الزبادي وامزجيها مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من العسل الطبيعي، ثم اخلطي جميع المكونات معا وحضري قطعة قطن نظيفه اغمسيها فى الخليط ثم ابدئي توزيع الخليط على كامل وجهك وعلى الرقبه، اتركي المزيج على وجهك لمدة نصف ساعة قبل شطفه بالماء البارد، تكرر تلك العمليه مرتين كل اسبوع الوصول لأفضل نتيجة.