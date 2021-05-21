إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الجمعة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه. وفي أبريل الماضي، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أن قوة أمن الحرم المكي الشريف، ضبطت شخصا يحمل سلاحا أبيض في الدور الأول للمسجد الحرام. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن قوة أمن الحرم المكي رصدت شخصا يحمل سلاحا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية.

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