في وداع "سمورة".. ماذا قال نجوم الفن عن سمير غانم؟

شيّع العشرات من الفنانين والمحبين جثمان الفنان المصري الراحل سمير غانم لمثواه الأخير من مسجد المشير طنطاوي، وسط حزن وبكاء على رحيل "ساحر الكوميديا".

سمير غانم الذي رحل عن عالمنا، مساء الخميس، عن عمر يناهز 84 عاما، تاركا ألما كبيرا على فراقه داخل كل منزل في مصر، بعد أن رسم البهجة على وجوه الجميع بأعماله الكوميدية المميزة.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن حزنها الشديد لفقدان صديقها ورفيق عملها، إثر مرضه الشديد في أيامه الأخيرة.

وقالت إن "الفنانة دلال عبد العزيز لا تعلم حتى الآن بخبر وفاة زوجها، حرصًا على حالتها الصحية حتى لا تتدهور بعد معرفة الأمر، ولكي يكتب لها النجاة من المرض الصعب".

وتقدّمت منظمة يونسيف مصر بعزاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" للفنانة دنيا سمير غانم، سفيرة يونسيف مصر للنوايا الحسنة، بعد وفاة والدها: "تغمده الله في واسع رحمته، عزاؤنا للأسرة الكريمة".

ومن داخل الجنازة، نعت الفنانة لبلبة، ببالغ الحزن والآسى وفاة صديقها الراحل سمير غانم، قائلة: "سيظل في قلوبنا دائما ولن ينساه الجمهور، وسيبقى في ذاكره السينما والدراما المصرية والعربية دائما"، حيث شاركته الفنانة في 7 أفلام سينمائية، جميعها حققت نجاحا كبيرا.

وكان الفنان الراحل كوّن فرقة ثلاثي المسرح مع أصدقائه وزملائه، جورج سيدهم والضيف أحمد، التي شهدت مجموعة فريدة من الأعمال الكوميدية التي أسعدت جميع المنازل المصرية.

الفنان أكرم حسني أيضا، كان أحد الفنانين المشاركين في وداع جثمان الراحل، وعلّق على فراقه بكلمات قاسية، تعبر عن شعوره بألم الفراق قائلًا: "هو أبونا كلنا.. مفيش اتنين بيختلفوا عليه".

ودعى أكرم للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة، وأكد أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت في المستشفى تعاني من إصابتها بمرض كورونا، ولم تعلم خبر وفاة زوجها حتى وقتنا هذا، خوفًا على سلامتها الصحية من حدوث أي مضاعفات.

وشهدت صلاة الجنازة حضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، ويسرا وماجد المصري وعدد كبير من الفنانين المصريين والإعلاميين.