هنيه: نشكر مصر التى واكبت المعركة يوما بيوم لكبح الهجوم الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، الشكر لمصر، اليوم الجمعة، قائلاً: "نشكر مصر التى واكبت المعركة يومًا بيوم، ومارست دورها من أجل كبح الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة".





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، اعتبر هنية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، برعاية مصرية، انتصارًا لحركة حماس فى هذه الجولة مع إسرائيل. وقال هنية: "ما حدث هو نصر إلهى ربانى فى هذه المرحلة"، مضيفًا أن "القدس هى محور الصراع مع إسرائيل"، داعيًا إلى موقف فلسطينى موحد لمواجهة إسرائيل.

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