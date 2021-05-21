هنية يشكر إيران على تقديم السلاح ويدعو الخيرين العرب لإعادة إعمار غزة

جدة - نرمين السيد - توجه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، اليوم الجمعة، بالشكر لإيران على تقديم السلاح للحركة، داعيًا الخيرين العرب إلى إعادة إعمار قطاع غزة بعدما دمر الهجوم الإسرائيلى البنى التحتية للقطاع.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، قال رئيس المكتب السياسى لحماس: "سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب"، لافتًا إلى حاجة الحركة لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولى ومحيطها العربى والإسلامى. وأضاف هنية: "سنعمل على إعادة إعمار غزة، ولن نتخلى عن أسر الضحايا". وكانت الجهود المصرية تكللت بالنجاح، ولعبت القيادة المصرية دورًا محوريًا للتوصل لإعلان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بعد 11 يومًا من القصف الإسرائيلى المتواصل على القطاع، حتى بدء سريان المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة فجر اليوم الجمعة.

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