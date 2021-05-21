حركة فتح ترحب بقرار وقف إطلاق النار فى غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت الحركة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده، يقف وقفة واحدة فى معركة الدفاع عن القدس والمقدسات وعن الأرض والبلاد، وسيواصل نضاله حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والعودة والاستقلال.
وشددت على أن هذه الفعاليات ستتواصل حتى تنتصر إرادة الشعب، لإجبار الاحتلال على التراجع عن إجراءاته فى المسجد الأقصى، وبحق أهلنا فى الشيخ جراح، وكل الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأوضحت أن حالة الوحدة التى تجسدت خلال الاعتداء على القدس وغزة، وعموم أرض فلسطين يجب أن تكون حافزا، من أجل البحث عن استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والانطلاق نحو الهدف الأسمى وهو فلسطين.
وفى سياق آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية فى بيت لحم اسنادا للقدس ونصرة للشهداء فى غزة.
وأدى العشرات من المواطنين صلاة الجمعة قبالة مخيم العزة شمال بيت لحم، ثم صلاة الغائب على أرواح الشهداء، ثم انطلق المشاركون فى مسيرة وصولا إلى المدخل الشمالى للمدينة، قمعتها قوات الاحتلال باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت.
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