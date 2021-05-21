تسجيل حساب المواطن طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية

تسجيل حساب المواطن من الموضوعات التي يكثر البحث عنها من قبل المواطنين السعوديين، فقد جاء برنامج حساب المواطن كالمعين للأسر السعودية من محدودي الدخل ليساعدهم على العيش في حياة كريمة، حيث أنه يقوم بتقديم الدعم المادي لهم لمواكبة التطورات الاقتصادية التي حدثت في المملكة، فيتم صرف مبلغ من المال بشكل شهري للمستحقين.

تسجيل حساب المواطن

يمكن لجميع الأفراد التقديم وتسجيل حساب المواطن وبعدها تقوم المملكة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الحالات المتقدمة دراسة جيدة ويتم البحث عنهم لإثبات المستحقين من غير المستحقين، وبعدها يتم إخطار المؤهلين من خلال إرسال رسالة على الجوال أو البريد الإلكتروني، بعدها يجب على المؤهل إرفاق المستندات التي تثبت أهليته من الراتب وعدد أفراد الأسرة وغير ذلك.

لتسجيل جديد في حساب المواطن يجب أولا الاطلاع على الشروط التي حددتها المملكة للتأهل للقبول في البرنامج، ومن أبرز هذه الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ما عدا في حالة حاملي بطاقات التنقل. يمكن للزوجة المواطن السعودي أو زوج المواطنة التقديم على حساب المواطن. أن يكون المستفيد داخل الأراضي السعودية. ألا يكون المستفيد في أحد مراكز الإيواء الحكومية أو السجون. يجب عن التسجيل إلكترونيا كتابة البيانات بشكل صحيح ومراجعتها لتكون متوافقة مع البيانات التي لدي الحكومة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

توفر وزارة الموارد البشرية طريقة سهل للتسجيل من خلال رابط التسجيل في حساب المواطن المتوفر على المتصفحات الإلكترونية، ويمكن الدخول إليه من خلال الجوال، وهذا من باب التسهيل على المواطنين الحصول على الخدمة، وللتسجيل بطريقة صحيحة اتبع الخطوات التالية:

من أحد المتصفحات قم بزيارة موقع حساب المواطن. قم بالنقر على تسجيل جديد. قم بعمل حساب على بوابة حساب المواطن عن طريق إدخال رقم الهوية ورقم الجوال وباقي البيانات. تابع الجوال لأنه سيصلك علية رسالة بكلمة المرور مؤقته قم بكتابتها، ثم بعدها قم بتغيرها لكلمة مرور جديدة. قم بكتابة البيانات التي تخص كل شيء عنك، ويجب مراجعة هذه البيانات والإقرار على صحتها. انقر على تقديم الطلب. بعد الانتهاء سوف تظهر المستندات المطلوبة والتي سوف يتم رفعها عند وصولك رسالة بذلك على رقم الجوال الخاص بك.

رقم حساب المواطن

من أجل تحسين الخدمة واستجابة للمقترحات والاستفسارات وفر البرنامج رقم حساب المواطن للتواصل مع خدمة العملاء في اي وقت، من خلال هذا الرقم يتم الاستفسار عن كل ما يتعلق بالدفعات وموعد صرفها، كما يمكن الاعتراض على الأهلية وما إلى ذلك، وهذا الرقم موحد يمكن الاتصال عليه في أي وقت من الخط الرضي او الجوال وهو 19912، كما يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع عن طريق الدخول على بوابة حساب المواطن واتباع الخطوات المذكورة في الفيديو التالي:

طريقة تحديث حساب المواطن

في كل فترة يتم طلب تحديث بيانات حساب المواطن وحينئذ يتم إخطارك برسالة نصية على الجوال تفيد بضرورة الإسراع في تحديث بياناتك، حتى تضمن وصول الدعم لك، وهذا التحديث بهدف به البرنامج إلى ضمان وصول الدعم لمن يستحقه، وجدير بالذكر أنه يجب على المستفيد مراجعة عقد الإيجار باستمرار ومعرفة موعد انتهائه وتحديث العقد ومدته في البرنامج، كما يجب التحديث في حالة تغير رقم الجوال أو تغير قيمة الدخل او العنوان.

يتم تحديث حساب المواطن برقم الهوية من خلال الدخول على البوابة الرسمية للبرنامج واتباع الخطوات التالية: