من المقرر إطلاق Nubia RedMagic 6R في 27 مايو الجاري

Nubia ستعلن عن هاتف ذكي جديد للألعاب RedMagic 6R في الصين في 27 مايو ، كما أكدت الشركة أنه سينضم الهاتف إلى هواتف RedMagic 6 و6 Pro الحالية، والتي أصبحت رسمية في مارس، بالنسبة للميزات الرئيسية، يقال إن 6R يأتي مع دعم الشحن السريع بقوة 55 واط ولوحة OLED ومجموعة شرائح Snapdragon 888، ونتوقع أن يكون هذا الهاتف بديلاً ميسور التكلفة عن الهواتف الرائدة، بالنظر إلى حقيقة أن nubia اختارت الحرف R، والذي يعد خطوة إلى الوراء عن S الحرف الذي يشير إلى تحديثات هواتف Red Magic الرائدة في العامين الماضيين.

التصميم والعرض في Nubia RedMagic 6R

سيتم تزويده بشاشة Full-HD +، وسيحتوي RedMagic 6R على شاشة تقليدية مع حواف رفيعة ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، أما في الخلف ستحتوي على وحدة كاميرا رباعية، سيقدم الجهاز شاشة OLED مقاس 6.67 بوصة Full-HD + (1080 × 2400 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أو 144 هرتز، الأبعاد يجب أن تكون 163.03×75.34×8.20mm وقلب الميزان عند 186.4 جرام.

الكاميرا

ستكون هناك كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، سيأتي RedMagic 6R مع إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، يتكون من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل وثلاثة أجهزة استشعار أخرى ، تفاصيلها غير معروفة حتى الآن. في المقدمة ، سيكون بها كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

الأجهزة الداخلية

سيأتي الهاتف ببطارية تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة، سوف يستمد RedMagic 6R الطاقة من معالج Snapdragon 888، جنبًا إلى جنب مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 512 جيجابايت من السعة التخزينية، تحت الغطاء سيتم تشغيله على نظام Android 11 ويضم بطارية تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 55 وات، للاتصال يجب أن يقدم الهاتف دعمًا لشبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2 و GPS و 5G ومنفذ Type-C.

سعر Nubia RedMagic 6R

سيتم الإعلان من قبل شركة نوييا عن تفاصيل الأسعار وتوفر الهاتف في السوق الرسمية لـ RedMagic 6R في حدث الإطلاق في 27 مايو، من المتوقع أن يكون سعره أقل من RedMagic 6 الذي يبدأ بسعر 680 دولار تقريبا.