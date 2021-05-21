بوتين: روسيا هى الوحيدة التى تنقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال اجتماع المجلس الاقتصادى الأوراسى الأعلى عبر تقنية الفيديو: "روسيا هى الدولة الوحيدة التى تنقل تقنيات اللقاحات. ويجرى الآن النظر فى إمكانية نشر مثل هذه التقنيات فى أرمينيا وقيرغيزستان"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وكان مركز "جاماليا"، لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، قد أعلن فى وقت سابق، استعداده لمشاركة تكنولوجيا التنقية الخاصة به مع مصنعى اللقاحات الأخرى من أجل المساعدة فى تقليل مخاطر الأعراض الجانبية خلال التطعيم.
إلى ذلك أعلن رئيس الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد فيروس "كورونا" فى عدد من الدول الأجنبية سيصل إلى طاقته الكاملة فى أبريل الحالى.
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