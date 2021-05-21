بعد وقف إطلاق النار.. شركات أوروبا تستأنف رحلاتها الجوية إلى تل أبيب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، والخطوط الجوية النمساوية والسويسرية، اليوم الجمعة، عزمهم على استئناف الرحلات إلى تل أبيب، يوم الأحد المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وكانت شركة لوفتهانزا الألمانية أعلنت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب منذ 13 مايو الجارى، بعد تصاعد الصراع فى قطاع غزة الفلسطينى وعدد من الفلسطينية المحتلة. وبدأت هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية، اليوم الجمعة، بعد أسوأ أعمال عنف شهدتها المنطقة منذ سنوات.

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