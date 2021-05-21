انتشار كثيف للشرطة الجزائرية فى العاصمة لمنع أى احتجاجات

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا نفت فيه ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى بخصوص الترخيص للمسيرات، مؤكدة أن "ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من استلام طلب رخصة تنظيم مسيرة يوم الجمعة لا أساس له من الصحة".

وبحسب وكالة "رويترز"، انتشرت نحو 20 سيارة لقوات الأمن فى وسط المدينة، وكان ستة من رجال الشرطة يجلسون داخل واحدة وهى تقف بجانب مقهى حيث يشرب الناس القهوة على طاولات بالخارج. وفى مكان قريب، وقف رجال الشرطة بجانب الحواجز التى أغلقت الشوارع الجانبية.

وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع فى عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استمرت الحركة الاحتجاجية فى الجزائر التى تعرف بالحراك فى تنظيم مسيرات أسبوعية.

وقالت وزارة الداخلية هذا الشهر إن أى احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية ونهاية الاحتجاج.