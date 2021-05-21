جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الداخلية الجزائرية بيانا نفت فيه ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى بخصوص الترخيص للمسيرات، مؤكدة أن "ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى من استلام طلب رخصة تنظيم مسيرة يوم الجمعة لا أساس له من الصحة".
وبحسب وكالة "رويترز"، انتشرت نحو 20 سيارة لقوات الأمن فى وسط المدينة، وكان ستة من رجال الشرطة يجلسون داخل واحدة وهى تقف بجانب مقهى حيث يشرب الناس القهوة على طاولات بالخارج. وفى مكان قريب، وقف رجال الشرطة بجانب الحواجز التى أغلقت الشوارع الجانبية.
وبعد أن جلبت مئات الآلاف إلى الشوارع فى عام 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استمرت الحركة الاحتجاجية فى الجزائر التى تعرف بالحراك فى تنظيم مسيرات أسبوعية.
وقالت وزارة الداخلية هذا الشهر إن أى احتجاجات جديدة ستتطلب تصريحا رسميا يتضمن أسماء المنظمين وموعد بداية ونهاية الاحتجاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتشار كثيف للشرطة الجزائرية فى العاصمة لمنع أى احتجاجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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